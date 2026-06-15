Pourquoi Yasin Ayari n’a pas célébré son but contre la Tunisie

Pourquoi Yasin Ayari n’a pas célébré son but contre la Tunisie

Tout un symbole. Devenu le buteur le plus rapide de la Suède en Coupe du monde depuis Martin Dahlin lors du Mondial 1994, Yasin Ayari a inscrit un bijou mais n’a pas souhaité célébrer son but face à la Tunisie.

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LB pour SOFOOT.com