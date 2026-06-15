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L'Allemagne fait mieux que le Brésil
information fournie par So Foot 15/06/2026 à 03:53

L'Allemagne fait mieux que le Brésil

L'Allemagne fait mieux que le Brésil

Armada offensive. En inscrivant sept buts face à Curaçao, l’Allemagne a dépassé le total de buts inscrits par le Brésil en Coupe du monde .

Un but de différence

Alors que le Brésil a ajouté une réalisation à son compteur après le bijou de Vinícius Júnior face au Maroc (1-1), cela n’a pas suffit pour permettre à la Seleção de conserver la première place au rang des nations ayant inscrit le plus de buts en Coupe du monde. Malgré ses deux matchs de moins dans la compétition, la Mannschaft comptabilise 239 buts inscrits en 113 rencontres contre 238 en 115 matchs pour le Brésil.…

LB pour SOFOOT.com

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