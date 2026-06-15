Le vol de l'Uruguay vers Miami retardé de plusieurs heures

On marche sur la tête. Alors que l’Uruguay jouera son premier match dans la nuit de lundi à mardi contre l’Arabie saoudite, l’avion qui transporte la Celeste n’a pas été autorisé à décoller de Cancún vers les Etats-Unis.

Nouveau couac pour l’organisation américaine

Les protégés de Marcelo Bielsa devaient initialement arriver à Miami à 19h pour que la conférence de presse de la Celeste se tienne à 20h. Avec plus de trois heures de retard sur le programme initial selon les médias uruguayens, la conférence de presse a donc été annulée. Pire encore, la sélection de Federico Valverde pourrait risquer une amende pour ne pas s’être conformer aux exigences médiatiques de la FIFA . Un imbroglio qui serait lié à une autorisation des États-Unis non-obtenue à temps par la FIFA pour faire voler l’avion qui devait emmener les Uruguayens de Cancun à Miami.…

LB pour SOFOOT.com