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La Suède corrige la Tunisie et prend les commandes de son groupe
information fournie par So Foot 15/06/2026 à 06:01

La Suède corrige la Tunisie et prend les commandes de son groupe

La Suède corrige la Tunisie et prend les commandes de son groupe

Privée de Mondial en 2022, la Suède a parfaitement signé son retour dans la compétition en s'imposant 5 à 1 face à la Tunisie. Une rencontre qui pourra laisser des regrets aux Aigles de Carthage, plombés par des erreurs individuelles face à des Blågult ultra-réalistes.

Suède 5-1 Tunisie

Buts : Ayari (7 e , 90 e +6), Isak (30 e ), Gyökeres (59 e ), Svanberg (85 e ) pour les Blågult // Rekik (43 e ) pour les Aigles de Carthage

Retour en fanfare. Après une campagne de qualification cataclysmique et une dernière place de groupe acquise, les Suédois s’en sont remis à leur bon parcours en Ligue des Nations pour pouvoir composter un billet pour les barrages et finalement se hisser en phase de groupe au détriment de l’Ukraine, puis de la Pologne. Une abnégation finalement payante puisque ce lundi matin, les Blågult sont premiers de leur groupe après cette victoire 5 à 1 contre la Tunisie.…

LB pour SOFOOT.com

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