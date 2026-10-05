Pourquoi vous pourriez payer plus cher pour voir du foot sur Canal + ?

Va-t-il falloir se saigner pour voir la Ligue des champions et la Premier League ? Alors que le gouvernement a annoncé un doublement de la TVA pour les chaînes payantes, passant de 10 à 20%, Maxime Saada, le boss de Canal +, était ce matin au micro de RTL pour prévenir de la situation critique de son entreprise . Pessimiste au possible, « l a question de la pérennité de Canal+ en France se pose », « un groupe qui n’est pas rentable disparaît », celui que l’on voit en tribune présidentielle lors des grosses affiches de Ligue des champions a prévenu ses abonnés, pour une bonne partie fan de foot : les abonnements vont augmenter d’environ 10% .

Qui va sortir le porte-monnaie

« On ne peut pas absorber une choc de 200 millions , a ainsi déclaré Saada. On répercutera exactement le montant de la TVA sur les abonnements de l’ordre de 10% ou un peu moins . » « Évidemment on va perdre des abonnés », concède le dirigeant, inquiet de ne pouvoir modifier les tarifs immédiatement , la plupart de ses abonnés étant engagés sur quelques années. Une façon assez lucide de rappeler que tout le monde ne sera pas enclin à dépenser quelques deniers de plus chaque mois pour un Ipswich-Sunderland .…

JF pour SOFOOT.com