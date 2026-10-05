Le mois de septembre de Premier League appartient à Brighton

L’expression prendre toute la part du gâteau prend tout son sens. Alors que la longue trêve internationale touche bientôt à sa fin, certains clubs font quand même parler d’eux. En l’occurrence : Brighton Hove & Albion .

Il y a quelques jours, le cas de Pascal Groß était déjà évoqué. Le milieu allemand a remporté le prix du joueur du mois de septembre de Premier League . Mérité au vu de ses performances et ses statistiques, plutôt belles pour un milieu : deux buts et trois assists en trois rencontres.…

AC pour SOFOOT.com