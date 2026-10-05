L’émission d’Aurélien Tchouameni rachetée par un géant américain

The American Dream . L’émission de talk-show d’Aurélien Tchouaméni, The Bridge , a été rachetée par Disney+ samedi dernier. L’entreprise américaine poursuit sa razzia sur les contenus liés au football après l’acquisition des droits de la Liga cet été.

Animée par le milieu de terrain du Real Madrid et Sandy Heribert , cette émission était jusque-là détenue par Excellence Sport Nation , une agence française de communication très présente dans le monde du ballon rond. En plus de Tchouaméni, cette agence s’occupe également de Jules Koundé, Manu Koné ou encore de Mike Maignan. …

MB pour SOFOOT.com