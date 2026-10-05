Lionel Messi salué par un de ses meilleurs adversaires

Rivaux, pas ennemis. Alors que Lionel Messi s’apprête à tirer sa révérence sous le maillot de l’Argentine dans la nuit du 6 au 7 octobre, en marge d’une rencontre amicale face au Bénin, Diego Godin est revenu sur ses innombrables confrontations avec l’ancien du Barça au micro de RMC Sport. L’ancien défenseur de l’Atlético, passé par Madrid de 2010 à 2019, a dû se coltiner Messi plus d’une fois sur les pelouses de Liga, mais aussi en Amérique du Sud. « J ‘ai eu la malchance d’évoluer à la même époque que lui, sinon j’aurais peut-être quelques titres de champion en plus à mon actif, mais je trouve que c’est un joueur spectaculaire et un modèle de professionnalisme », se marre l’Uruguayen.

43 confrontations

Diego Godín a joué l’équivalent de plus d’un championnat entier face à la star argentine. Sur ces 43 confrontations, qui ont souvent été des oppositions de style entre deux joueurs que tout oppose, l’ancien de l’Inter n’a gagné que… deux fois .…

MB pour SOFOOT.com