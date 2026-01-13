Pourquoi une qualification de l'OM ce mardi pourrait être historique

Le foot amateur pourrait faire tapis avec Bayeux… Si l’Olympique de Marseille venait à s’imposer mardi soir contre Bayeux, le tableau des huitièmes de finale de la Coupe de France serait composé uniquement d’équipes de première et de deuxième division . Une première dans l’histoire de la compétition, qui a forgé sa légende sur les épopées de clubs de divisions inférieures.

Un mince espoir : le PSG a montré que les géants peuvent tomber

Cette année, la situation est cependant différente. Jusqu’à présent, neuf équipes de Ligue 1 et cinq équipes de Ligue 2 se sont qualifiées pour les huitièmes de finale : Lyon, Monaco, Lens, Toulouse, Rennes, Strasbourg, Nice, le Paris FC, Lorient, Reims, Montpellier, Le Mans, Troyes, Amiens et Laval.…

JE pour SOFOOT.com