Pourquoi une qualification de l'OM ce mardi pourrait être historique
Le foot amateur pourrait faire tapis avec Bayeux… Si l’Olympique de Marseille venait à s’imposer mardi soir contre Bayeux, le tableau des huitièmes de finale de la Coupe de France serait composé uniquement d’équipes de première et de deuxième division . Une première dans l’histoire de la compétition, qui a forgé sa légende sur les épopées de clubs de divisions inférieures.Post Instagram Voir sur instagram.com
Un mince espoir : le PSG a montré que les géants peuvent tomber
Cette année, la situation est cependant différente. Jusqu’à présent, neuf équipes de Ligue 1 et cinq équipes de Ligue 2 se sont qualifiées pour les huitièmes de finale : Lyon, Monaco, Lens, Toulouse, Rennes, Strasbourg, Nice, le Paris FC, Lorient, Reims, Montpellier, Le Mans, Troyes, Amiens et Laval.…
