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Pourquoi Turquie-France ne se jouera pas dans un grand stade du pays
information fournie par So Foot 24/09/2026 à 14:16
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Pourquoi Turquie-France ne se jouera pas dans un grand stade du pays

Pourquoi Turquie-France ne se jouera pas dans un grand stade du pays

Le petit stade dans les grands plats. En Turquie, on compte pas moins de quatre stades ayant une capacité de places supérieures à 50 000 . Entre le stade olympique Atatürk (environ 75 000 places), le RAMS Park du Galatasaray (environ 52 000 places), le stade İzmir Atatürk (environ 51 000 places) et le stade Şükrü Saracoğlu (environ 50 000 places), les fans locaux ont de quoi faire.

Une crainte de débordements après le Mondial raté

Pourtant, aucun des stades cités ne sera le théâtre de Turquie-France, en Ligue des nations. L’antre qui verra Zinédine Zidane sur le banc français pour la première fois est l’ Izmit stadium . Situé dans la ville de… Izmit (à ne pas confondre avec Izmir, au cas où), à environ 100 kilomètres d’Istanbul, avec une capacité de 34 000 places .…

AC pour SOFOOT.com

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