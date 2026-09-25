L’Afrique place un de ses représentants dans le Top 5 du classement FIFA

L’Afrique place un de ses représentants dans le Top 5 du classement FIFA

Les Lions de l’Atlas rugissent toujours plus fort. Après avoir atteint les demi-finales de la Coupe du Monde 2022 sous Walid Regragui, le Maroc de Mohamed Ouahbi a presque fait aussi bien en 2026 en parvenant à se hisser cette fois-ci jusqu’en quarts de finale de la compétition en plus de pouvoir revendiquer son sacre lors de la CAN à domicile. C’est donc logiquement de le voir intégrer le top 5 du classement FIFA ce vendredi.

Aussi bien que le Nigéria

Il faut remonter à 1994 pour voir une nation africaine intégrer le Top 5 du classement FIFA. Forts d’un sacre en Coupe d’Afrique des Nations et d’un huitième de finale perdu cruellement face à l’Italie, les Super Eagles de Jay-Jay Okocha avaient permis à l’Afrique de s’affirmer davantage sur la scène internationale.…

MB pour SOFOOT.com