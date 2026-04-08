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Pourquoi Raúl Asencio avait disparu des radars au Real Madrid
information fournie par So Foot 08/04/2026 à 17:56

Pourquoi Raúl Asencio avait disparu des radars au Real Madrid

Pourquoi Raúl Asencio avait disparu des radars au Real Madrid

Rébellion : attitude d’opposition, de révolte, d’indiscipline. Raúl Asencio avait disparu des radars depuis plusieurs semaines . Mais alors, pourquoi ? Selon Marca, si le jouuer n’a plus mis les pieds sur le terrain depuis le 6 mars, c’est en raison d’une embrouille avec son entraîneur, Álvaro Arbeloa.

Des excuses qui ont tardé à arriver

Selon le quotidien espagnol, le joueur n’aurait pas accepté de ne pas être titulaire lors du huitième de finale de la Ligue des champions contre Manchester City , alors qu’il avait disputé la rencontre face au Celta avec une contusion aux cervicales quelques jours plus tôt.…

TC pour SOFOOT.com

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