La compo du PSG contre Liverpool
Les œufs surprises, c’était ce week-end. Contre Liverpool ce mercredi soir en quarts de finale de Ligue des champions, Luis Enrique a fait du classique, puisque Matvey Safonov est dans les cages et le trio d’attaque est composé de Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia . Fabián Ruiz et Bradley Barcola sont absents, eux qui avaient débuté contre Liverpool la saison dernière. Et non, Nuno Mendes n’est pas attaquant de pointe.
Le onze parisien contre Liverpool :
Safonov – Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves – Désiré Doué – Ousmane Dembélé – Khvicha Kvaratskhelia.…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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