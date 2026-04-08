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Un club de Ligue 1 officialise le départ de son coach à la fin de la saison
information fournie par So Foot 08/04/2026 à 19:40

Un club de Ligue 1 officialise le départ de son coach à la fin de la saison

Un club de Ligue 1 officialise le départ de son coach à la fin de la saison

On peut dire qu’il part « OP » . Lorient a acté le départ de son entraîneur Olivier Pantaloni à la fin de la saison . Dans un communiqué, le club centenaire a officialisé la non-prolongation du contrat de l’ancien coach d’Ajaccio.

Une offre de prolongation proposée

« Aussitôt après l’évolution de l’actionnariat mi-février, le FC Lorient a proposé à Olivier Pantaloni une offre de prolongation de deux ans pour s’inscrire dans la continuité de ses deux dernières saisons réussies , écrivent les Merlus, alors que le Corse de 59 ans avait déjà annoncé son départ à Ouest-France ce mercredi matin. Cette offre était calibrée à la hauteur de son engagement et des résultats obtenus . Représentant la rémunération la plus élevée jamais proposée à un entraineur du FC Lorient, cette offre traduisait aussi – dans un contexte économique pourtant exigeant – la pleine confiance des dirigeants du club et du groupe BKFC, et une volonté sincère de poursuivre l’aventure. »

UL pour SOFOOT.com

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