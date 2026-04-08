Les comptes de l'OL et de l'OM dans le rouge

Les comptes de l'OL et de l'OM dans le rouge

L’austérité gronde. Comme chaque année, la DNCG vient de publier son rapport sur les comptes des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 portant sur la saison 2024-2025. Concernant l’élite du football tricolore, l’Olympique lyonnais et l’Olympique de Marseille sont les plus mauvais élèves .

Des pertes colossales

Les deux Olympiques ont vu leurs comptes virer au rouge lors de l’exercice précédent. Pour l’OL, le déficit enregistré au moment des résultats des opérations hors mutations s’élève à 205 680 000 euros, contre 125 969 000 euros pour son homologue marseillais.…

LB pour SOFOOT.com