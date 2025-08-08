Pourquoi pousser la chansonnette lors de son bizutage ?

C’est un rituel devenu incontournable en pleine période de marché des transferts. Star des réseaux sociaux, le bizutage en chanson fait le buzz grâce aux publications fréquentes des comptes lié à des clubs ou des footballeurs. Mais jusqu’à quand ?

C’est peut-être un détail pour vous, mais pour lui, ça voulait dire beaucoup. Dix-huit mois après sa suspension pour dopage, Paul Pogba est redevenu un footballeur professionnel grâce à son contrat paraphé avec l’AS Monaco. Passées les larmes au moment de la signature, le joueur s’est intégré à l’effectif asémiste avec style et… chanson de Gims. Effet de mode oblige, tout champion du monde 2018 qu’il est, il n’a pu échapper à la règle de cocher la case du bizutage musical. Le principe ? Attraper une bouteille d’eau, monter sur sa chaise, hausser le ton avec un discours rapide pendant un changement d’assiette lors du repas commun, et surtout pousser la chansonnette devant un public tout ouïe. Même sanction pour Olivier Giroud, qui à 38 ans en a déjà vu d’autres, mais qui a dû lors de son débarquement à Lille se plier à l’exercice… quitte à s’emmêler dans les paroles.

Paul Pogba qui fait son bizutage sur « Spider » de Gims 😭😭 pic.twitter.com/tQkRX11EYD…

Tous propos recueillis par AD.

Par Antoine Donnarieix pour SOFOOT.com