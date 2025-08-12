Nouvelle recrue pour Lyon
Check !
Ce mardi, l’Olympique lyonnais et le Sparta Prague ont officialisé leur deal : prêté un an par l’entité tchèque au club français, Adam Karabec rejoint officiellement l’Hexagone . Et pour annoncer la nouvelle, les Gones ont proposé une vidéo assez innovante sur X.…
FC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
