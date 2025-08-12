Grealish débarque à Everton et rend hommage à Rooney et Gascoigne
Du bleu au bleu.
Everton a officialisé l’arrivée en prêt de Jack Grealish, ce mardi après-midi . Un transfert attendu sur les bords de la Mersey, quatre ans après celui à plus de 115 millions d’euros réalisé par Manchester City pour attirer le joueur qui évoluait alors à Aston Villa. Entre-temps, l’international anglais s’est légèrement perdu en route, plus souvent moqué pour ses dérapages avec l’alcool pour que ses performances sur le terrain.…
CG pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
