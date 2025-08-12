Illya Zabarnyi, un problème et une solution au PSG

Acheté pour plus de 63 millions d'euros, Illya Zabarnyi va découvrir la Ligue des champions cette saison sous le maillot du Paris Saint-Germain. Le défenseur de 22 ans, très prometteur, a le temps de convaincre son monde au PSG, qui va devoir gérer la question de la concurrence avec Marquinhos et surtout celle de la cohabitation avec le Russe Matveï Safonov.

Le PSG s’apprête à lancer sa saison un mois à peine après avoir bouclé la précédente, et le mercato parisien s’est accéléré ces derniers jours. Après Lucas Chevalier, acheté pour plusieurs bonbons à Lille, le champion d’Europe a officialisé ce mardi matin le recrutement du défenseur central de Bournemouth, Illya Zabarnyi, ramené pour 63 patates à la suite d’un siège de plusieurs mois pour faire craquer les Cherries . Un joueur chipé au nez et à la barbe d’un Tottenham prêt à faire de nombreux compromis pour rameuter l’Ukrainien à Londres. Malheureusement pour les Spurs , le central ne voulait que Paris, qui obtient l’un des meilleurs défenseurs de Premier League de la saison dernière. Pas forcément aussi prometteur que son compère de défense, Dean Huijsen, qui avait les faveurs des Parisiens (voire de toute l’Europe) fût-un temps, le roc de l’ancien neuvième de Premier League sort de deux exercices convaincants en terre anglaise. 78 matchs de Premier League, 49 sélections avec l’Ukraine, le tout à 22 ans, et maintenant un nouveau défi à relever, au milieu de quelques potentiels problèmes.

Par Raphaël Faurie-Pacaud pour SOFOOT.com