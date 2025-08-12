Un Saint bien connu part au Mexique
Ce ne sera pas la France, malgré les déclarations passées.
Alors qu’il avait évoqué des envies de rejouer en Ligue 1, Allan Saint-Maximin s’est engagé en faveur du Club América ce mardi. Le joueur, qui a évolué à Fenerbahçe en Turquie ou à Newcastle en Angleterre ces dernières années, va ainsi découvrir le Mexique.…
FC pour SOFOOT.com
