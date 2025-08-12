 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un Saint bien connu part au Mexique
information fournie par So Foot 12/08/2025 à 20:28

Un Saint bien connu part au Mexique

Un Saint bien connu part au Mexique

Ce ne sera pas la France, malgré les déclarations passées.

Alors qu’il avait évoqué des envies de rejouer en Ligue 1, Allan Saint-Maximin s’est engagé en faveur du Club América ce mardi. Le joueur, qui a évolué à Fenerbahçe en Turquie ou à Newcastle en Angleterre ces dernières années, va ainsi découvrir le Mexique.…

FC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Nouvelle recrue pour Lyon
    Nouvelle recrue pour Lyon
    information fournie par So Foot 12.08.2025 20:39 

    Check ! Ce mardi, l’Olympique lyonnais et le Sparta Prague ont officialisé leur deal : prêté un an par l’entité tchèque au club français, Adam Karabec rejoint officiellement l’Hexagone . Et pour annoncer la nouvelle, les Gones ont proposé une vidéo assez innovante ... Lire la suite

  • Grealish débarque à Everton et rend hommage à Rooney et Gascoigne
    Grealish débarque à Everton et rend hommage à Rooney et Gascoigne
    information fournie par So Foot 12.08.2025 18:34 

    Du bleu au bleu. Everton a officialisé l’arrivée en prêt de Jack Grealish, ce mardi après-midi . Un transfert attendu sur les bords de la Mersey, quatre ans après celui à plus de 115 millions d’euros réalisé par Manchester City pour attirer le joueur qui évoluait ... Lire la suite

  • Illya Zabarnyi, un problème et une solution au PSG
    Illya Zabarnyi, un problème et une solution au PSG
    information fournie par So Foot 12.08.2025 18:20 

    Acheté pour plus de 63 millions d'euros, Illya Zabarnyi va découvrir la Ligue des champions cette saison sous le maillot du Paris Saint-Germain. Le défenseur de 22 ans, très prometteur, a le temps de convaincre son monde au PSG, qui va devoir gérer la question ... Lire la suite

  • Le Real Madrid fait tout pour empêcher que Villarreal-Barça se joue aux États-Unis
    Le Real Madrid fait tout pour empêcher que Villarreal-Barça se joue aux États-Unis
    information fournie par So Foot 12.08.2025 17:28 

    Chacun s’occupe comme il peut. La Liga espagnole a donné ce lundi son accord pour que le match de la 17 e journée entre Villarreal et le FC Barcelone se déroule au stade Hard Rock Stadium de Miami, le 20 décembre prochain. En grand défenseur de la cause écologique ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank