Pourquoi Pau-Bastia est l’affiche de la soirée

PSG-PSV ? Monaco-Étoile rouge ? Real Madrid-Borussia Dortmund ? Non, l’affiche de ce mardi soir a lieu à Pau, qui reçoit Bastia à l’occasion d’un match en retard de Ligue 2 (reporté à cause d’une grève des aéroports en Corse le 4 octobre). Voici cinq raisons de privilégier ce choc plutôt que les duels redondants de la Ligue des champions.

Parce que les deux équipes sont au coude-à-coude

Le Pau FC, neuvième avec 14 points, reçoit son plus proche poursuivant, le SC Bastia, dixième avec une longueur de retard. Si cela ressemble à un affrontement d’équipes du ventre mou, une victoire permettrait aux Palois de remonter à la troisième place, et aux Bastiais de s’installer au pied du podium. Avec de tels enjeux, on n’est pas à l’abri d’un match électrique et d’une bagarre générale. Faouzi Benchabane va devoir bien tenir sa rencontre s’il ne veut pas perdre le fil.

Parce que Pau doit encore se venger

On se souvient tous de ce que l’on faisait ce samedi 20 mai 2023 lorsque Bastia était venu terrasser Pau sur le score de 2-6… Depuis, les Palois se sont imposés 1-4 en Corse, mais se sont encore inclinés à domicile en fin de saison dernière (1-2). Le public local attend donc toujours que ses joueurs lavent ce terrible affront, qui avait provoqué le tristement célèbre Nouste Campço .…

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com