« Pourquoi pas ? » : Fabián Ruiz parle du Ballon d'or 2026

Un bel outsider . Un peu oublié des discussions pour le Ballon d’or alors qu’il est le joueur ayant remporté le plus de trophées cette saison, Fabián Ruiz s’est exprimé sur le sujet : « Eh bien… Comme je l’ai dit, pourquoi pas ! »

Il continue : « En réalité, au niveau collectif, j’ai été le joueur qui a remporté le plus de titres , je crois qu’il y en a eu sept cette saison » , a-t-il rappelé sur AS .…

LP pour SOFOOT.com