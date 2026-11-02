Pourquoi Martial Godo s'échauffe les yeux avant un match ?

Pas de maraboutage ni de sorcellerie : si Martial Godo fait de drôles de gestes avant un match, c’est plutôt du sérieux. Les images de l’attaquant ivoirien, qui fait travailler son regard avec ses doigts à l’échauffement, trahissent une préparation minutieuse. D'ailleurs ces exercices de visualisation et de réflexes cognitifs s’infiltrent petit à petit dans notre football.

On n’a pas attendu le lundi 2 novembre pour finir de s’en convaincre : le cerveau et le yeux ont une réelle utilité pour jouer correctement au football. Déjà, bien voir la cage et pouvoir analyser ce qui se passe autour de soi, c’est bien pratique pour marquer un but. Alors, pour pousser la performance toujours plus loin, le footballeur s’adapte, le footballeur s’équipe. Depuis quelques années, la préparation physique est devenue la routine du joueur, qui fait primer « l’athlète » sur « l’artiste ». Un préparateur au quotidien et une salle de sport à domicile, c’est presque le b.a.-ba du pro.

Des yeux qui fonctionnent bien, ce sont des yeux capables de suivre la balle.…

Par Léonard Tirel pour SOFOOT.com