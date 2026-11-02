Un ancien chouchou du FC Nantes annonce sa retraite

C’est un bel ancien nom de Ligue 1 qui s’apprête à raccrocher les crampons. Alejandro Bedoya, passé par le FC Nantes durant trois saisons, a annoncé ce lundi qu’il prendrait sa retraite à la fin de la saison 2026 . L’Américain de 39 ans clôturera ainsi une carrière professionnelle de 17 ans passée entre les clubs suédois d’Örebro (2009-2011) et d’Helsingborgs (2013-2014), les Rangers (2011-2013), le FC Nantes (2013-2016) et l’Union de Philadelphie, où il évolue depuis dix ans. La franchise pennsylvanienne occupe actuellement la sixième place de la Conférence Est de MLS, à une journée du début des playoffs. International américain à 66 reprises pour deux buts, Bedoya avait notamment pris part à la Coupe du monde 2014.

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FL pour SOFOOT.com