Et si le scandale de Kylian Mbappé en Chine profitait... à la Ligue 1 ?

Les malheurs de Kylian Mbappé font le bonheur de la Ligue 1. Malgré les excuses de Kyks après ses propos sur Mao Zedong qui ont déclenché une polémique en Chine, la télévision publique chinoise a tout de même décidé de ne pas diffuser la rencontre de Liga entre le Racing Santander et le Real Madrid ce dimanche (0-3), rapporte l’AFP. Aucun des autres matchs du championnat espagnol n’a d’ailleurs été diffusé ce week-end sur les deux chaînes sportives de CCTV, qui avaient pourtant retransmis toutes les autres rencontres de la saison jusque-là.

Strasbourg-Auxerre à la place

À l’heure du match du Real Madrid, CCTV5 a ainsi fait le choix de diffuser à la place un match de Ligue 1 : le grand spectacle entre Strasbourg et Auxerre (5-1) de dimanche. Quelle belle surprise ont dû avoir les supporters chinois du Real Madrid en allumant leur télévision pour découvrir Gessime Yassine inscrire un doublé ! De son côté, CCTV5+, l’autre chaîne sportive, proposait une rencontre de la Coupe du monde féminine U17 entre la Corée du Nord et les États-Unis. Sympa, mais moins que la Liguain quand même.…

FL pour SOFOOT.com