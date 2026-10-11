La Bundesliga a un nouveau patron

Il y a un nouveau sheriff en ville. Deux jours après le nul du Borussia Dortmund face au Werder Brême (2-2), Fribourg a profité de l’aubaine pour s’emparer du fauteuil de leader de Bundesliga . Pour cela, les Breisgau-Brasilianer ont dû batailler pour venir à bout de Schalke 04 (2-1). Deux buts du capitaine Maximilian Eggestein d’entrée et de l’entrant Keisuke Goto à quelques minutes du terme auront suffi au bonheur de l’Europa Park.

Une histoire de différence de buts

Avec cette victoire, Fribourg grille la politesse à Dortmund pour une histoire de goal average . Et le Bayern Munich dans tout ça ? Il rôde à deux longueurs, la faute à un nouveau nul face à Augsburg après celui concédé contre… Schalke 04.…

TB pour SOFOOT.com