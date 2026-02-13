Pourquoi les maillots de football, surtout à l’approche de la Coupe du monde 2026, fascinent toujours autant

On pourrait croire qu’un maillot de football n’est qu’un simple morceau de tissu. Une tenue parmi d’autres. Pourtant, pour des millions de supporters, il représente bien davantage : un souvenir, une appartenance, une époque. Le maillot de foot est l’un des rares objets capables de condenser à lui seul l’émotion d’un match, l’identité d’un club et parfois même l’histoire d’un pays.

Du terrain à la rue : le maillot comme objet de culture …

Jean pour SOFOOT.com