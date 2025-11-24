 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pourquoi les joueurs de Serie A avaient les joues rouges ?
information fournie par So Foot 24/11/2025 à 09:13

Pourquoi les joueurs de Serie A avaient les joues rouges ?

Pourquoi les joueurs de Serie A avaient les joues rouges ?

Non, ce n’était pas un hommage à De Bruyne.

Il fallait être observateur, mais pas non plus détective privé, pour remarquer que ce week-end, lors de la 12 e journée de Serie A, beaucoup de joueurs, d’arbitres et même d’entraîneurs étaient marqués de rouge sur la joue dans le cadre de la campagne « Un Rosso alla Violenza » (« rouge à la violence »). Une initiative que la ligue mène depuis déjà neuf saisons pour sensibiliser aux violences physiques et psychologiques faites aux femmes en Italie.

SF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Sidney Govou raconte avoir frôlé l’amputation
    Sidney Govou raconte avoir frôlé l’amputation
    information fournie par So Foot 24.11.2025 10:01 

    Marqué au fer rouge. Victime d’une rupture du tendon rotulien en 2013 lorsqu’il évoluait à Évian Thonon Gaillard, Sidney Govou est revenu pour Le Parisien sur l’enfer qu’il a vécu après cette blessure et qui a gâché la fin de sa carrière. Grand joueur de l’Olympique ... Lire la suite

  • Messi envoie l’Inter Miami en finale de la conférence Est
    Messi envoie l’Inter Miami en finale de la conférence Est
    information fournie par So Foot 24.11.2025 09:41 

    LeBron 2018 ou Messi 2025 ? Miami et Messi n’ont pas tremblé cette fois-ci. Après une lourde élimination au premier tour des playoffs MLS l’an passé face à Atlanta, la franchise floridienne se hisse vers la première finale de conférence de son histoire en s’imposant ... Lire la suite

  • La presse allemande dézingue Elye Wahi
    La presse allemande dézingue Elye Wahi
    information fournie par So Foot 24.11.2025 09:27 

    Sous le feu des critiques. Après une nouvelle prestation décevante d’Elye Wahi avec Francfort ce week-end, la presse allemande a été impitoyable envers l’attaquant français. Arrivé en provenance de l’Olympique de Marseille en janvier 2025, l’avant-centre a été ... Lire la suite

  • Ce qu’il faut retenir de la 13e journée de Ligue 1
    Ce qu’il faut retenir de la 13e journée de Ligue 1
    information fournie par So Foot 24.11.2025 09:21 

    Les tops et les flops du week-end de Ligue 1. Le carton du week-end Existe-t-il meilleure manière de démarrer un week-end que d’aller coller une fessée à un rival historique sur sa pelouse, avant de regarder tranquillement ses concurrents directs s’écharper pendant ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank