Pourquoi les joueurs de Serie A avaient les joues rouges ?

Pourquoi les joueurs de Serie A avaient les joues rouges ?

Non, ce n’était pas un hommage à De Bruyne.

Il fallait être observateur, mais pas non plus détective privé, pour remarquer que ce week-end, lors de la 12 e journée de Serie A, beaucoup de joueurs, d’arbitres et même d’entraîneurs étaient marqués de rouge sur la joue dans le cadre de la campagne « Un Rosso alla Violenza » (« rouge à la violence »). Une initiative que la ligue mène depuis déjà neuf saisons pour sensibiliser aux violences physiques et psychologiques faites aux femmes en Italie. …

SF pour SOFOOT.com