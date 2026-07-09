Pourquoi les arbitres anglais ne peuvent pas arbitrer les Argentins

Puisqu’on vous dit que le foot n’a jamais été politique ! C’est vrai qu’il est difficile de le remarquer, mais aucun arbitre anglais ne peut arbitrer l’Argentine en Coupe du monde et inversement, et ce, pour des raisons politico-historiques . Cette règle fait écho à la guerre des Malouines de 1982 entre le Royaume-Uni et l’Argentine .

Ce conflit aura fait 649 morts parmi les militaires argentins, 255 chez les Britanniques et trois habitants sur les îles Malouines. Étant donné que les facteurs géopolitiques sont pris en compte dans la désignation des arbitres, les arbitres de l’un ne peuvent donc pas arbitrer l’équipe de l’autre.…

EM pour SOFOOT.com