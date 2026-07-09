Griezmann s'éclate déjà aux États-Unis

Lui aussi vit son rêve américain. Pendant que le Mondial 2026 bat son plein en Amérique du Nord, Antoine Griezmann s’éclate aux États-Unis. Débarqué aux States le 25 juin, « Grizou » a disputé dans la nuit de mercredi à jeudi son premier match sous les couleurs d’Orlando City. Et il a particulièrement brillé.

Doublement décisif

Vêtu d’un maillot violet et de son mythique numéro 7 pour affronter les Tampa Bay Rowdies (leader de D2 nord-américaine), l’ancien Colchonero a ouvert le score d’une belle frappe croisée à l’entrée de la surface pour conclure un délice d’action collective qu’il avait lui-même initié …

VM pour SOFOOT.com