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Mike Maignan, leader à l’intérieur
information fournie par So Foot 09/07/2026 à 11:41

Mike Maignan, leader à l’intérieur

Mike Maignan, leader à l’intérieur

Mike Maignan a beau être discret médiatiquement depuis le début de sa carrière, cela ne l’empêche pas de communiquer avec ses coéquipiers sur le terrain pour affirmer son rôle de leader de la défense des Bleus. Une formule gagnante depuis le début du Mondial, qui sera mise à rude épreuve ce jeudi face à la séduisante équipe du Maroc.

Une personne discrète redoute toujours le jour de son anniversaire. On la filme, on lui envoie des messages, on chante en son honneur et surtout on lui dit à quel point on l’aime. Les êtres humains réservés n’ont pas l’habitude d’être mis autant en lumière et se retrouvent souvent mal à l’aise. C’est le sentiment que laissait paraître Mike Maignan lorsque le 3 juillet dernier, ses coéquipiers de l’équipe de France ont fêté son anniversaire dans l’avion qui amenait les Bleus à Philadelphie pour le huitième de finale contre le Paraguay – pas un joli cadeau avec du recul. Le gardien de l’AC Milan avait beau sourire, on sentait un poil de gêne dans son regard tourné vers le hublot.

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Par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.com

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