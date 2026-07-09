 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le dossier Mason Greenwood bientôt bouclé à l'OM ?
information fournie par So Foot 09/07/2026 à 11:30

Le dossier Mason Greenwood bientôt bouclé à l'OM ?

Le dossier Mason Greenwood bientôt bouclé à l'OM ?

Vite, de l’argent dans les caisses. Le Fenerbahçe et l’Atlético de Madrid se sont grandement activés ces dernières heures pour conclure le dossier de Mason Greenwood et c’est le club turc qui tiendrait la corde pour faire venir l’Anglais. En effet, la formation stambouliote proposerait une offre à 40 barres à l’OM avec des bonus , mais sans commission d’agent pour ce deal, selon L’Équipe.

À la Commanderie, l’idée serait d’en obtenir dix de plus. En revanche côté joueur, le contrat proposé à l’ailier de 24 piges aurait convaincu son entourage d’envisager l’option d’un départ en Turquie.…

EM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un héros du Mondial a tapé dans l’œil de Messi
    Un héros du Mondial a tapé dans l’œil de Messi
    information fournie par So Foot 09.07.2026 14:43 

    Agent la Pulga au rapport. Véritable star de la Coupe du monde avec le Cap-Vert, Vozinha a tapé dans l’œil de Lionel Messi après leur affrontement en seizième de finale (3-2, AP) et de ses dirigeants de l’Inter Miami, selon Marca . D’ailleurs, c’est presque une ... Lire la suite

  • Mais au fait, il y a vraiment des lions dans l’Atlas ?
    Mais au fait, il y a vraiment des lions dans l’Atlas ?
    information fournie par So Foot 09.07.2026 14:23 

    La réponse risque de décevoir. Les Lions de l’Atlas : voici le surnom des joueurs de l’équipe marocaine . Et voilà pourquoi. Originaire du nord de l’Afrique, cette espèce de lion était présente dans la région de l’Atlas , une chaîne de montagnes qui s’étend au ... Lire la suite

  • Pire gardien, meilleurs tacleurs et dribbleurs : les stats du Mondial 2026
    Pire gardien, meilleurs tacleurs et dribbleurs : les stats du Mondial 2026
    information fournie par So Foot 09.07.2026 14:19 

    Les hommes mentent mais pas les chiffres. Pendant que Lionel Messi (8 buts), Kylian Mbappé et Erling Haaland (7) s’écharpent pour être le meilleur buteur du Mondial 2026 , d’autres joueurs se disputent dans des catégories statistiques plus niches. Petit point après ... Lire la suite

  • À Charléty, une Coupe du monde très spéciale
    À Charléty, une Coupe du monde très spéciale
    information fournie par So Foot 09.07.2026 13:01 

    À plus de 6 000 kilomètres du Mondial nord-américain, au stade Charléty de Paris, a lieu une autre Coupe du monde : celle du football unifié. Du 6 au 11 juillet, la compétition met sur le même terrain des jeunes atteints de déficience intellectuelle et d'autres ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank