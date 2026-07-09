Le dossier Mason Greenwood bientôt bouclé à l'OM ?

Vite, de l’argent dans les caisses. Le Fenerbahçe et l’Atlético de Madrid se sont grandement activés ces dernières heures pour conclure le dossier de Mason Greenwood et c’est le club turc qui tiendrait la corde pour faire venir l’Anglais. En effet, la formation stambouliote proposerait une offre à 40 barres à l’OM avec des bonus , mais sans commission d’agent pour ce deal, selon L’Équipe.

À la Commanderie, l’idée serait d’en obtenir dix de plus. En revanche côté joueur, le contrat proposé à l’ailier de 24 piges aurait convaincu son entourage d’envisager l’option d’un départ en Turquie.…

EM pour SOFOOT.com