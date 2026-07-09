Un club libanais pour lequel Pelé a joué célèbre un titre comme les Norvégiens
La dernière fois que le « viking row » a retenti, c’était après avoir éliminé le pays de Pelé. En faisant de cette célébration leur signature, les Norvégiens inspirent le monde entier. Au Liban, c’est le Nejmeh SC, club pour lequel Pelé a joué un match amical, qui s’est mis à ramer après un titre.
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