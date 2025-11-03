 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pourquoi le taux d’endettement public a-t-il augmenté dans beaucoup de pays de l’OCDE ?
information fournie par Le Cercle des économistes 03/11/2025 à 07:48

Patrick Artus
Patrick Artus

Patrick Artus

Natixis

Chef économiste

https://www.natixis.com/natixis/jcms/j_6/fr/accuei
Voir tous ses articles

"Dans beaucoup de grands pays de l'OCDE, avec la volonté de soutenir la croissance, avec le vieillissement démographique, avec les crises, avec le désir de baisser la pression fiscale, le taux d'endettement public a beaucoup progressé." (crédit : Adobe Stock)

"Dans beaucoup de grands pays de l'OCDE, avec la volonté de soutenir la croissance, avec le vieillissement démographique, avec les crises, avec le désir de baisser la pression fiscale, le taux d'endettement public a beaucoup progressé." (crédit : Adobe Stock)

La dette n'est pas qu'un souci français. Le taux d'endettement public a beaucoup augmenté depuis 2007 dans plusieurs pays de l'OCDE. Patrick Artus en analyse les causes et conséquences.

Aux Etats-Unis, le taux d'endettement public est passé de 62% du PIB en 2007 à 121% du PIB en 2025 ; au Royaume-Uni, de 35% du PIB en 2007 à 96% du PIB en 2025 ; en France, de 64% du PIB en 2007 à 116 % du PIB en 2025. On peut mettre en avant plusieurs explications de cette hausse : la volonté de lutter contre le ralentissement de la croissance ; le vieillissement démographique ; la multiplication des crises ; le désir des gouvernements de réduire la pression fiscale.

La première explication est la volonté des gouvernements de soutenir la croissance, alors qu'ils sont confrontés au ralentissement de celle-ci. Aux Etats-Unis, la croissance passe de plus de 3 % en moyenne avant la crise des subprimes (2008-2009) à 2 % en moyenne après cette crise ; au Royaume-Uni, la croissance passe de 3 % en moyenne avant la crise des subprimes à 2 % après cette crise et à moins de 1 % en moyenne depuis  la crise du Covid. En France, la croissance du PIB passe de 2,5 % en moyenne de 2004 à 2007 à une croissance faible après 2012 (sauf en 2017-2018) et à une croissance très faible de 1 % en moyenne après 2023. La réactivité des gouvernements à cette faiblesse de la croissance a été de mettre en place des politiques de stimulation budgétaire, avec des déficits publics importants (croissant de 1,1 % du PIB en 2007 aux Etats-Unis à 6% du PIB en 2025, de 2,8 % du PIB en 2007 à 4,8 % du PIB en 2024 au Royaume-Uni, de 2,7 % du PIB en 2007 à 5,8 % du PIB en 2024 en France). Les gouvernements ont donc cédé à la tentation "Keynésienne" de mettre en place un déficit public important pour stimuler la croissance.

La seconde explication de la hausse du taux d'endettement public est le vieillissement démographique qui pousse à la hausse des dépenses de retraites, particulièrement dans les pays où le système est géré en répartition, et les dépenses de santé. On peut prendre ici l'exemple de la France. Le nombre d'actifs par retraité y était de 2,04 en 2004, il est de 1,67 aujourd'hui, ce qui conduit naturellement à un déséquilibre du système de retraite. Le vieillissement démographique accroît aussi les dépenses de santé qui augmentent avec l'âge : un français âgé de 2 à 16 ans consomme 870 euros de santé par an (en dépenses de soins de ville et dans les établissements de santé), un français âgé de 17 à 59 ans 1 807 euros, un français âgé de 75 à 84 ans 6 448 euros et un français de plus de 85 ans 8 360 euros. Plus la population est âgée, plus les dépenses de protection sociale sont élevées.

La troisième explication est la multiplication des crises, avec une réaction de la politique budgétaire visant à stabiliser l'économie dans ces périodes. Il s'agit de la crise des subprimes en 2008-2009, de la crise des pays de la zone euro de 2010 à 2012, de la crise du Covid en 2020, de la guerre en Ukraine et de la hausse induite des prix de l'énergie, qui a poussé les gouvernements européens à subventionner la consommation d'énergie à partir de 2022.

Enfin, la quatrième explication est la volonté des gouvernements de réduire la pression fiscale. Aux Etats-Unis, de 2015 à 2020, puis à nouveau de 2022 à aujourd'hui, la pression fiscale a reculé, en particulier avec les baisses d'impôts sur les ménages et sur les entreprises décidées par Donald Trump dans ses deux mandats de Président. En France, la pression fiscale a baissé depuis l'élection d'Emmanuel Macron, de 45,3 % en 2017 à 42,8 % en 2024, avec la suppression de la taxe d'habitation pour les résidences principales, la mise en place du prélèvement libératoire unique à 30 %, la baisse des impôts de production et du taux d'imposition des sociétés. Le Royaume-Uni fait exception puisque le taux d'imposition globale y a progressé depuis les années 2000.

On voit donc que dans beaucoup de grands pays de l'OCDE, avec la volonté de soutenir la croissance, avec le vieillissement démographique, avec les crises, avec le désir de baisser la pression fiscale, le taux d'endettement public a beaucoup progressé. L'endettement public s'est réduit dans le pays du sud de l'Europe, mais c'est en raison des crises de la dette qu'ils ont subi eu début des années 2010 et en Allemagne avec une discipline budgétaire sévère, mais qui disparaît aujourd'hui.

La question qui se pose, bien sûr, est celle de l'origine de la stabilisation qui sera nécessaire des taux d'endettement public dans les pays où ils ont beaucoup augmenté : retour spontané d'une discipline budgétaire plus forte  ou crise de la dette publique ?

Le Cercle des économistes
OCDE
Le Cercle des économistes a été créé en 1992 avec pour objectif ambitieux de nourrir le débat économique. Grâce à la diversité des opinions de ses 30 membres, tous universitaires assurant ou ayant assuré des fonctions publiques ou privées, le Cercle des économistes est aujourd'hui un acteur reconnu du monde économique. Le succès de l'initiative repose sur une conviction commune : l'importance d'un débat ouvert, attentif aux faits et à la rigueur des analyses. Retrouvez tous les rendez-vous du Cercle des économistes sur leur site. Le présent article est rédigé par Le Cercle des économistes pour Boursorama. Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / PAU BARRENA )
    Ryanair: bénéfice dopé au deuxième trimestre par des prix en hausse
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.11.2025 08:28 

    La compagnie aérienne irlandaise Ryanair a publié lundi un bénéfice en hausse de 20% pour son deuxième trimestre décalé, dopé par une hausse des prix des billets, et s'attend à voir le nombre de passager progresser plus vite que prévu cette année. Le transporteur, ... Lire la suite

  • ( AFP / ADEM ALTAN )
    Turquie: l'inflation à 32,9%, au plus bas depuis quatre ans
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.11.2025 08:24 

    L'inflation a ralenti en octobre en Turquie, à 32,9% sur un an contre 33,3% en septembre, à son plus bas niveau depuis près de quatre ans, selon les chiffres officiels publiés lundi. L'inflation, qui s'établit à 2,6% sur un mois, avait connu un léger rebond en ... Lire la suite

  • Le Premier ministre Sébastien Lecornu s'entretient avec la ministre chargée des Comptes publics Amélie de Montchalin à l'Assemblée nationale, à Paris, le 31 octobre 2025 ( AFP / Alain JOCARD )
    Les députés s'apprêtent à baisser le rideau sur la partie "recettes" du budget de l'Etat
    information fournie par AFP 03.11.2025 03:54 

    Les députés bouclent lundi huit jours de débats sur la partie "recettes" du budget de l'Etat, sans espoir de voter sur ce premier volet mardi comme initialement prévu. Mais à l'heure où chacun dresse un premier bilan, il semble peu probable que le texte puisse ... Lire la suite

  • Les socialistes "ont changé d'alliance", accuse Mélenchon
    Les socialistes "ont changé d'alliance", accuse Mélenchon
    information fournie par AFP Video 02.11.2025 13:35 

    Les socialistes "ont changé d'alliance" et "sont passés de l'alliance avec nous à l'alliance avec (Gabriel) Attal", secrétaire général du parti présidentiel Renaissance, accuse le chef de file des Insoumis Jean-Luc Mélenchon, à l'occasion d'un déplacement à Choisy-le-Roi ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank