Pourquoi le PSG doit fuir la tentation du copier-coller

Dans la tête des supporters du PSG, la septième journée de Ligue des champions renvoie instantanément aux souvenirs de la victoire dingue contre Manchester City, un an quasi jour pour jour plus tôt. Ils veulent s’y accrocher, revivre ce moment de bascule, et, surtout, relancer une dynamique menant au toit de l’Europe. Les schémas répétitifs ne sont en réalité jamais très bons et la chute n’en est que plus lourde.

Le 22 janvier 2025, le Sénat gelait les crédits de l’Élysée et du Parlement. Le 20 janvier 2026, la France n’a toujours pas de budget. De là à dire que rien n’a changé, il n’y a qu’un pas : la situation politique du pays reste déplorable, la paix est loin d’être trouvée aux quatre coins du monde, les voitures ne volent toujours pas, l’OM oscille entre euphorie et crise alors que le PSG s’apprête à disputer une septième journée de Ligue des champions à enjeux. Si les hommes de Luis Enrique peuvent se qualifier pour le top 8 de C1 dès ce mardi, il y un an quasi jour pour jour, ils étaient dos au mur avant d’affronter Manchester City dans un match qui versera finalement dans l’irrationnel et lancera six mois exceptionnels jusqu’au sacre européen tant attendu.

Mais, c’est bien connu, comparaison n’est pas raison. Au même stade, les deux saisons ne sont pas vraiment similaires puisque l’entraîneur espagnol n’est plus fragilisé pour un sou, l’effectif se connaît désormais parfaitement et atteint des sommets en termes de jeu collectif, lorsqu’il est au complet, tandis que les individualités ont appris à être décisives au bon moment. Tout ça grâce à ces six mois en lévitation. Après cette période passée au-dessus des nuages, les Parisiens ont retouché terre avec une fessée reçue par Chelsea en finale du Mondial des clubs, une épidémie de blessés et quelques contre-performances sur la scène nationale. Et puis de toute manière, 2026 ne pourra pas dans tous les cas être un parfait remake de 2025, puisque la possibilité de soulever la Coupe de France – et donc de réaliser un carton plein – s’est évaporée.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com