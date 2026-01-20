Pep Guardiola remercie ses dirigeants pour le recrutement de Marc Guéhi

Et le mot magique ? Lundi, l’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a remercié les dirigeants du club pour le recrutement de Marc Guéhi. Lors de la conférence de presse précédant le match de Ligue des champions contre le FK Bodø/Glimt, le technicien catalan a été interrogé sur le nouveau défenseur de Crystal Palace et s’est montré enthousiaste à propos de l’Anglais : « C’est un excellent défenseur central, international avec sa sélection. Je remercierai personnellement le club. »

Un renfort indispensable en défense

Prenant en considération la vague de blessures dans l’axe, Guardiola se dit soulagé : « Nous avons un vrai problème en défense pour les prochains mois, donc il est vraiment important qu’il soit là. » Actuellement, les trois centraux Joško Gvardiol, Rúben Dias et John Stones sont tous absents et compliquent les plans de Pep.…

JE pour SOFOOT.com