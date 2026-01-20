Les féminines de Corée du Sud brandissent la menace du boycott

Il y aura du boycott pour tout le monde. À quelques semaines de la Coupe d’Asie féminine, prévue en mars, la sélection sud-coréenne de football féminin est entrée dans un bras de fer ouvert avec sa fédération. Les joueuses menacent de boycotter matchs et entraînements pour dénoncer des « conditions discriminatoires » , subies par rapport à l’équipe nationale masculine.

Dans une déclaration commune, initialement envoyée à la Fédération sud-coréenne de football (KFA) en septembre 2025, mais rendue publique ce mardi, l’Association coréenne des joueurs et joueuses professionnels évoque des déplacements longs et épuisants en bus ou en avion, en classe économique, ainsi que des hébergements jugés « inadéquats » et souvent éloignés des terrains d’entraînement. « P endant de nombreuses années, les joueuses de l’équipe nationale féminine ont enduré en silence des conditions médiocres et déraisonnables, supportées uniquement par leur fierté de représenter leur pays », déplorent-elles.…

CM pour SOFOOT.com