Un fan d'Aristote joue à la Juventus

Fin de la retraite spirituelle pour Bremer. Revenu sur les terrains après une grave blessure au genou en octobre 2024, le défenseur central de la Juventus Gleison Bremer s’est confié sur sa longue absence et ses premières sensations, dans un entretien accordé au Corriere della sera ce mardi.

Évoquant ses mois hors des terrains, l’international brésilien a expliqué comment il avait passé son temps : « J’ai appris à jouer de la guitare, ma vieille passion, et j’ai consacré du temps à ma famille […] Et puis, la lecture. » …

