Pourquoi le PSG a fait machine arrière pour Suzuki

Encore une histoire d’a(r)gent. Alors qu’il devait arriver en provenance de Parme pour environ 35 millions d’euros, le transfert de Zion Suzuki vers le PSG a été finalement avorté ce samedi. En cause, l’interférence des agents du gardien japonais dans le dossier , qui ont visiblement eu les yeux plus gros que le ventre. Selon l’Équipe , ces derniers devaient toucher une commission classique de l’ordre de 10% de son salaire annuel versé par le club parisien, auxquels s’ajoutait un pourcentage de son indemnité de transfert en accord avec Parme. Mais depuis 48 heures, les représentants du joueur réclament désormais 3M d’euros . Une pratique illégale, dans les faits pratiquée par certains clubs.

Aston Villa, nouvel acteur dans le dossier

Ce revirement de situation , perçu comme du chantage par le club de la capitale, est dû à l’entrée d’un club de Premier League dans le dossier . Le portier japonais est désormais pressenti à Aston Villa , qui aurait fait monté les enchères au près de ses agents. Car contrairement au règlement français, la législation est bien souple Outre-Manche concernant les commissions. Une version rejetée par le clan de Suzuki, qui avance de son côté l’intérêt pour son joueur de pouvoir s’assurer une place de numéro un du côté de Birmingham. Cet échec signe la fin de la recherche d’un gardien sur le mercato estival pour le PSG.…

OC pour SOFOOT.com