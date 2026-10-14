Pourquoi le prochain multiplex de Ligue 1 est-il programmé le dimanche ?

Retour aux sources. Alors que la nouvelle programmation officielle prévoit que le multiplex doit normalement se tenir le samedi soir, cette septième journée de Ligue 1 aura des saveurs d’antan , le multiplex étant exceptionnellement décalé au dimanche, à 17h15, avec les rencontres Le Havre-Auxerre, Lorient-Monaco et Paris FC-Rennes au programme (précédées d’Angers-OM à 15h et suivies de Lyon-Nice à 20h45).

La faute aux Coupes d’Europe !

Deux facteurs cumulés ont poussé la Ligue à prendre cette décision. Le premier concerne les quatre clubs français (Lyon, Rennes, Marseille et Monaco) respectivement engagés en Ligue Europa et en Ligue Conférence ce jeudi, ce qui implique donc qu’ils doivent obligatoirement jouer leur rencontre de Ligue 1 ce dimanche , rendant dès lors la tenue du multiplex le samedi impossible, qui plus est car aucune des quatre équipes ne s’affronte.…

AP pour SOFOOT.com