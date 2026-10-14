João Neves sur le banc face à Manchester City ?

Luis Enrique pourrait ne pas faire dans la nostalgie. Lors de la saison 2024-2025, l’international portugais João Neves avait inscrit l’une des quatre réalisations du PSG au Parc des Princes face à Manchester City au terme d’un succès fondateur. Presque deux ans plus tard, l’ancien du Benfica pourrait s’asseoir sur le banc de touche pour la deuxième fois cette saison en Ligue des champions selon les prédictions de L’Équipe . Neves avait été l’une des nombreuses victimes du turn-over de son entraîneur face au Slovan Bratislava (6-1).

Warren Zaïre-Emery en pole

Les options de Luis Enrique dans l’entrejeu sont nombreuses puisque le jeune espagnol Dro Fernández avait été titularisé lors de la première journée. Barré par les trois stars du front offensif, Maghnes Akliouche peut également aspirer à expérimenter davantage un rôle dans le milieu à 3, une position déjà occupée par l’ancien de Monaco avec l’équipe de France.…

MB pour SOFOOT.com