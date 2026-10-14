Lamine Yamal ne lâche plus la grappe de Mario Lemina après Galatasaray-Barcelone

Mario Lemina doit savoir qui est Lamine Yamal désormais. Avant la rencontre entre Galatasaray et le FC Barcelone, l’ancien milieu de terrain de l’OM Mario Lemina avait été interrogé sur la principale attraction de la rencontre, Lamine Yamal. L’international gabonais avait alors rétorqué, sourire au coin des lèvres : « C’est qui Lamine Yamal ? Je ne connais que Leroy Sané (son coéquipier, NDLR). »

Une petite provocation qui n’a pas échappée au jeune international espagnol, friand de trashtalking , qui a d’abord répondu sur le terrain en livrant une performance de haut vol, mais aussi sur ses réseaux sociaux. Le joueur de 19 ans a illustré son post Instagram d’après-match avec la légende : « He know me now ? ». 1-1. Ou plutôt 1-4 si l’on se fie au rectangle vert.…

MB pour SOFOOT.com