Pourquoi le match Utrecht-Genk s'est terminé juste avant minuit
information fournie par So Foot 23/01/2026 à 11:15

Il fallait le vouloir pour assister à ce match entre Utrecht et Genk. En effet, le coup d’envoi n’a pas pu être donné avant 21h50 en raison d’incidents entre supporters. Selon Le Soir , les Limbourgeois ont assuré la victoire sans le soutien des 1 200 fans ayant fait le déplacement , privés de stade à cause d’incidents impliquant notamment la police. Le match s’est terminé à 23h45.

La raison de ces altercations ? Un groupe de supporters qui n’a pas été fouillé « a forcé le passage de la sécurité ». La RTBF explique que 300 individus ont été expulsés. Par conséquent, toute la tribune des visiteurs a été évacuée avant d’être fermée. Mais tous les supporters belges n’ont pas quitté immédiatement la tribune visiteurs à la demande des forces de l’ordre, certains étant armés de bâtons et de barres.…

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
