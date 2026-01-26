Pourquoi la victoire de Manchester United contre Arsenal est spéciale
Un arsenal défensif de taille. Ce lundi, la Premier League a partagé sur X une statistique soulignant de nouveau le joli coup de Manchester United contre Arsenal (2-3).
Les Gunners ont chuté à domicile pour la première fois de la saison face à des Red Devils décomplexés. Et ce n’est pas tout : les Londoniens ont encaissé trois buts en un match : une première toutes compétitions confondues depuis… 2023 .…
SW pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer