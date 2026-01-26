Pourquoi la victoire de Manchester United contre Arsenal est spéciale

Un arsenal défensif de taille. Ce lundi, la Premier League a partagé sur X une statistique soulignant de nouveau le joli coup de Manchester United contre Arsenal (2-3).

Les Gunners ont chuté à domicile pour la première fois de la saison face à des Red Devils décomplexés. Et ce n’est pas tout : les Londoniens ont encaissé trois buts en un match : une première toutes compétitions confondues depuis… 2023 .…

SW pour SOFOOT.com