Pourquoi la qualification du Bayern en Coupe a une saveur spéciale

Pourquoi la qualification du Bayern en Coupe a une saveur spéciale

La malédiction de la Coupe enfin brisée. Grâce à sa victoire 2-0 contre le RB Leipzig, le FC Bayern se retrouve en demi-finales de la Coupe d’Allemagne pour la première fois depuis 2020 .

Le succès face au RasenBallsport mercredi soir a une importance plus grande qu’il n’y paraît : ces cinq dernières années, le Bayern s’était systématiquement arrêté au plus tard en quarts de finale de la Coupe d’Allemagne. À trois reprises, il avait même été éliminé dès le deuxième tour, soit les seizièmes de finale.…

JE pour SOFOOT.com