 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pourquoi la qualification du Bayern en Coupe a une saveur spéciale
information fournie par So Foot 12/02/2026 à 10:52

Pourquoi la qualification du Bayern en Coupe a une saveur spéciale

Pourquoi la qualification du Bayern en Coupe a une saveur spéciale

La malédiction de la Coupe enfin brisée. Grâce à sa victoire 2-0 contre le RB Leipzig, le FC Bayern se retrouve en demi-finales de la Coupe d’Allemagne pour la première fois depuis 2020 .

Le succès face au RasenBallsport mercredi soir a une importance plus grande qu’il n’y paraît : ces cinq dernières années, le Bayern s’était systématiquement arrêté au plus tard en quarts de finale de la Coupe d’Allemagne. À trois reprises, il avait même été éliminé dès le deuxième tour, soit les seizièmes de finale.…

JE pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank