La réponse de la direction de l'arbitrage au tacle de Vitinha dans le Classique

La définition parfaite du carton jaune orangé. Si l’OM a coulé à pic sur la pelouse du Parc des princes dimanche (5-0), une action antérieure à l’ouverture du score parisienne a toutefois fait couler beaucoup d’encre . Alors que Leonardo Balerdi s’était emparé le premier du ballon, Vitinha est venu disputer le ballon à son tour mais trop tard. Résultat l’Argentin s’est retrouvé au sol après un tacle appuyé sur son tibia. L’arbitre du soir, Willy Delajod, appuyé par la VAR avait alors dégainé un carton jaune à l’encontre du milieu portugais.

LB pour SOFOOT.com