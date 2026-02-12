Jim Ratcliffe crée la polémique après des propos sur l'immigration au Royaume-Uni

Une décla qui passe mal. Tandis que Manchester United retrouve des couleurs en championnat avec l’arrivée de Michael Carrick, son actionnaire, Jim Ratcliffe, fait scandale au Royaume-Uni. Dans un entretien accordé à Sky News, le propriétaire de l’OGC Nice, du FC Lausanne-Sport et de Manchester United à 25 % se prononce sur la politique migratoire du Royaume-Uni.

« On ne peut pas avoir une économie avec neuf millions de personnes bénéficiant d’allocations sociales et un afflux massif d’immigrants. Le Royaume-Uni a été colonisé par les immigrants. » …

AR pour SOFOOT.com