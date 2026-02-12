 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Jim Ratcliffe crée la polémique après des propos sur l'immigration au Royaume-Uni
information fournie par So Foot 12/02/2026 à 12:44

Jim Ratcliffe crée la polémique après des propos sur l'immigration au Royaume-Uni

Jim Ratcliffe crée la polémique après des propos sur l'immigration au Royaume-Uni

Une décla qui passe mal. Tandis que Manchester United retrouve des couleurs en championnat avec l’arrivée de Michael Carrick, son actionnaire, Jim Ratcliffe, fait scandale au Royaume-Uni. Dans un entretien accordé à Sky News, le propriétaire de l’OGC Nice, du FC Lausanne-Sport et de Manchester United à 25 % se prononce sur la politique migratoire du Royaume-Uni.

« On ne peut pas avoir une économie avec neuf millions de personnes bénéficiant d’allocations sociales et un afflux massif d’immigrants. Le Royaume-Uni a été colonisé par les immigrants. »

AR pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank