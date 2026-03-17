Pourquoi la Malaisie se fait virer de la Coupe d'Asie 2027 ?
La tête qui tourne. Déjà sanctionnée financièrement en décembre par la FIFA pour un scandale de fraude à la nationalité, la Malaisie est de nouveau pénalisée , mais cette fois-ci par l’AFC (Confédération asiatique de football). Celle-ci retire les deux victoires de la Malaisie dans son groupe F, mettant un terme à ses chances de qualification pour la Coupe d’Asie 2027.
SIARAN MEDIA: JAWATANKUASA TATATERTIB & ETIKA AFC JATUH HUKUM DUA PERLAWANAN KELAYAKAN PIALA ASIA 2027 SKUAD HARIMAU MALAYA DIISYTIHAR KALAH 3-0 ▶️ Baca penuh di https://t.co/RxR7i70HpM#FAM #HarimauMalaya pic.twitter.com/XOb4lAAoEo…
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