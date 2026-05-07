Pourquoi la main de João Neves n'a pas été sanctionnée d'un penalty

Pourquoi la main de João Neves n'a pas été sanctionnée d'un penalty

Mimines et mimiques. À la 31 e minute de la demi-finale retour opposant le Bayern au PSG, l’Allianz Arena a hurlé au scandale après avoir vu João Neves toucher le ballon de la main dans la surface, après un dégagement de Vitinha. L’arbitre João Pinheiro n’a pas bronché : pas de penalty.

La main non sifflée de João Neves dans la surface du PSG ❌ Pénalty ou pas ? 🤔#BAYPSG | #UCL pic.twitter.com/PgDgu2p58L…

EM pour SOFOOT.com