Pourquoi la longue touche est-elle devenue à la mode en Premier League ?
information fournie par So Foot 20/11/2025 à 23:20

Depuis le début de la saison, la longue touche terrifie les défenses de Premier League. Passé aux oubliettes pendant quelques années, ce geste peu sexy revient à la mode. De quoi susciter des interrogations sur l’ingéniosité tactique des équipes du soi-disant meilleur championnat du monde.

Bath, Bristol, Exeter, Gloucester, Harlequins, Leicester, Newcastle, Northampton, Sale, Saracens. Fabrizio Romano n’a pas encore lâché son « here we go » , mais les talonneurs de ces dix équipes du championnat anglais de rugby pourraient bientôt recevoir une proposition de contrat d’un club de Premier League pour envoyer des touches de 20 mètres sur les pelouses de l’Emirates, de Villa Park ou encore du Stadium of Light. Popularisées par le célèbre Stoke City de Tony Pulis et de Rory Delap à la fin des années 2000, les patates chaudes balancées depuis les lignes de touche cuisinent à nouveau les défenses de Premier League cette saison.

La Premier League touch

Dans le meilleur championnat du monde autoproclamé, les joueurs aussi musclés que Daniel Craig ont le vent en poupe. Comme James Bond à son prime, plus de quatre missiles en direction de la surface adverse sont lancés par match depuis le début du cru 2025-2026, à des années-lumière de notre agréable Ligue 1 et sa seule gâchette par rencontre. Autre statistique : les grosses paluches de PL ont envoyé 455 touches longues, soit 77% du total de la saison précédente, alors qu’on joue seulement la douzième journée ce week-end.…

Par Mathis Blineau-Choëmet, à Londres pour SOFOOT.com

Sport
